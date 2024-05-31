ポケカ　Tier4チャンネル　回復型ガブリアスex デッキ　バトルvipパス採用

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※在庫状況により表示されているレギュレーションマーク、エキスパンションマーク、絵柄が異なる場合がありますが効果は変わりません。※レギュレーションはEレギュ以降になります。※トラブル防止の為プレイ用として出品致します。 ※神経質な方はご購入をお控えください。〜発送方法〜カードを折れ濡れ防止対策をしてお送り致します。ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)