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ポケカ　Tier4チャンネル　回復型ガブリアスex デッキ　バトルvipパス採用
商品番号 K51439116017
商品名

ポケカ　Tier4チャンネル　回復型ガブリアスex デッキ　バトルvipパス採用
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※在庫状況により表示されているレギュレーションマーク、エキスパンションマーク、絵柄が異なる場合がありますが効果は変わりません。※レギュレーションはEレギュ以降になります。※トラブル防止の為プレイ用として出品致します。 ※神経質な方はご購入をお控えください。〜発送方法〜カードを折れ濡れ防止対策をしてお送り致します。ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
http://narcologia.ru/goods/Adder419175.html
http://narcologia.ru/goods/reboot385036.html
http://narcologia.ru/goods/ordering52679.html
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