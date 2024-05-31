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ポケカ　空BOX
商品番号 K25126969223
商品名

ポケカ　空BOX
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらコレクションしていましたが最近一番くじにはまり場所がなくなってきた為出品させていただきます。1セットのみになりますのでお早めにお願い致します。開封してますので完美品をお探しの方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。
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