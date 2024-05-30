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NiziU マヤ うちわケース（マヤン）
商品番号 R11247359617
商品名

NiziU マヤ うちわケース（マヤン）
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)NIZOOのうちわケース（マヤン）です★Lightitup時に販売していたものです。旧型ですので、少し大きめの作りになっています♩（1度だけ使用しました。）購入時より、商品の性質上、裏面の布部分に黒い線が入っております。（うちわを入れると見えなくなります。2〜3枚目の写真ご参照ください。）比較的綺麗な状態ではございますが、写真をご確認の上、神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。また、おまけで下記お付けいたします★◦うちわ1枚◦ライブフォトトレカ2枚◦フォトトレカ3枚◦オルフェストレカ1枚（うちわに少し擦れた跡があります。あくまで、おまけ程度にお考えくださいませ。）気になることがございましたら、ご購入前にお気軽にお声掛け下さい(^^)何卒宜しくお願いいたします。#NiziU#NIZOO#うちわカバー#NiziU#マコ#リオ#マヤ#リク#アヤカ#マユカ#リマ#ミイヒ#ニナ#jyp#PoppinShakin#supersummer#ラントレ#CLAPCLAP#Paradise#Burnitup#Lightitup#COCONUTS#ココナッツ
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