

浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ... 浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ...



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浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色になります。リトグラフ＋手彩の作品は手彩色のため、全く同じ物はないそうです。サイズ約絵のサイズ横 25㎝縦 35.5㎝額装のサイズ横 42㎝縦 53.㎝※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。作品は綺麗ですが台紙や額装には経年劣化による汚れ、キズなどがあります。箱はありますが汚れやガムテープが貼ってあります。中古品になりますので神経質な方、完璧を求める方のご購入はお控え下さい。素人につき、あとは画像でのご確認ご判断をお願い致します。梱包は、こちらで丁寧に対応させて頂きます。