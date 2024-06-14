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浜松一誓　サクレクール寺院が見える風景　リトグラフ＋手彩色
商品番号 F42161463227
商品名

浜松一誓　サクレクール寺院が見える風景　リトグラフ＋手彩色
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

浜松一誓　サクレクール寺院が見える風景　リトグラフ＋手彩色になります。リトグラフ＋手彩の作品は手彩色のため、全く同じ物はないそうです。サイズ約絵のサイズ横　25㎝縦　35.5㎝額装のサイズ横　42㎝縦　53.㎝※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。作品は綺麗ですが台紙や額装には経年劣化による汚れ、キズなどがあります。箱はありますが汚れやガムテープが貼ってあります。中古品になりますので神経質な方、完璧を求める方のご購入はお控え下さい。素人につき、あとは画像でのご確認ご判断をお願い致します。梱包は、こちらで丁寧に対応させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/Stanford953773.html
http://narcologia.ru/goods/waveform495217.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle154225.html
浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ...
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絵画⑤【筆者:浜松 一誓】 | www.myndlist.com
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浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ...
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浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ...
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絵画⑤【筆者:浜松 一誓】 | www.myndlist.com
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浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ...
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絵画⑤【筆者:浜松 一誓】 | www.myndlist.com
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絵画⑤【筆者:浜松 一誓】 | www.myndlist.com
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浜松一誓 サクレクール寺院が見える風景 リトグラフ＋手彩色 - 絵画 ...
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絵画⑤【筆者:浜松 一誓】 | www.myndlist.com
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