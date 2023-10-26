ディズニー エドム edom ミッキーマウス エッチング

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DISNEYPREFERREDGALLERYedomディズニーミッキーマウスMickeyMouseエドムエッチングゴルフ世界限定５００枚のシリアルナンバー入りです。公式ショップにて購入しました。購入時に付いてきた袋もお付けします。(写真3参照)購入後、飾る場所が確保出来なかったので、箱に入れたままにしてました。サイズ:横約24cm×高さ約24cm×奥行き約3cm額装部分を含んだサイズです。個人保管のため、完品をご希望の方、神経質な方は購入をご遠慮ください。コメントの途中であっても先に購入された方を優先いたします。発送にはリサイクル段ボール等を使用させていただきます。即購入/無言購入 OK値引き 不可ペット 無し非喫煙者よろしくお願いします。