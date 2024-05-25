NUX MP-2 Mighty Plug（ヘッドホンアンプ）



NUX MIGHTY PLUG MP-2 多機能 ヘッドホンアンプ



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商品情報＆比較！】NUX「MIGHTY PLUG PRO」！前作「MP-2」から変わった ...



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Nux mighty plug MP-2-キャビネット付きベースヘッドフォンアンプ,irノイズゲート変調,リバーブ遅延効果

NUXMP-2MightyPlug（ヘッドホンアンプ）です。フル充電で約3時間の使用が可能です。アプリと連携して操作し、bluethoothによるアンプシュミレーター、エフェクト、ドラムマシンなど簡単で多彩な利用が可能です。稼働確認の為、開封しておりますのでご了承の程よろしくお願いいたします。〈以下メーカーより〉MP-2は、Bluetoothにてスマートフォンなどの端末にアプリをダウンロードして様々な使い方が出来るエレキギター、エレキベース用のプラグインモデリングアンプです。ヘッドフォン利用にて、静かに高音質なサウンドで演奏する事ができます。アプリでは、多彩なエフェクト、アンプモデリング、IR(ImpulseResponse)スピーカーキャビネットシミュレーターも好みに設定し、保存が可能です。USBケーブルでノートPC等と接続してオーディオインターフェイスとしても使用出来ます。※専用無料アプリ「MightyAmp」は、AppStore、GooglePlayからダウンロードとなり、バージョンアップもされています。