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NUX MP-2 Mighty Plug（ヘッドホンアンプ）
商品番号 I71965262845
商品名

NUX MP-2 Mighty Plug（ヘッドホンアンプ）
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NUXMP-2MightyPlug（ヘッドホンアンプ）です。フル充電で約3時間の使用が可能です。アプリと連携して操作し、bluethoothによるアンプシュミレーター、エフェクト、ドラムマシンなど簡単で多彩な利用が可能です。稼働確認の為、開封しておりますのでご了承の程よろしくお願いいたします。〈以下メーカーより〉MP-2は、Bluetoothにてスマートフォンなどの端末にアプリをダウンロードして様々な使い方が出来るエレキギター、エレキベース用のプラグインモデリングアンプです。ヘッドフォン利用にて、静かに高音質なサウンドで演奏する事ができます。アプリでは、多彩なエフェクト、アンプモデリング、IR(ImpulseResponse)スピーカーキャビネットシミュレーターも好みに設定し、保存が可能です。USBケーブルでノートPC等と接続してオーディオインターフェイスとしても使用出来ます。※専用無料アプリ「MightyAmp」は、AppStore、GooglePlayからダウンロードとなり、バージョンアップもされています。
http://narcologia.ru/goods/traverse923426.html
http://narcologia.ru/goods/ordering137479.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate605648.html
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