ツインバスドラムペダル

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商品詳細
Ｗバスドラムやシングルバスドラムを左右のペダルで操る事が可能１度のみの使用で痛みは有りません 殆んど新品状態バッグケースに色あせあります製造メーカー不明送付は着払いのみです
http://narcologia.ru/goods/freshman403056.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant831082.html
http://narcologia.ru/goods/unusable737874.html
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