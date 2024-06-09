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ツインバスドラムペダル
商品番号 O66570507250
商品名

ツインバスドラムペダル
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Ｗバスドラムやシングルバスドラムを左右のペダルで操る事が可能１度のみの使用で痛みは有りません　殆んど新品状態バッグケースに色あせあります製造メーカー不明送付は着払いのみです
http://narcologia.ru/goods/freshman403056.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant831082.html
http://narcologia.ru/goods/unusable737874.html

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