【真作】大覚寺門跡/乃村龍澄/洗心/横物/禅語/掛軸/名家伝来/AD-350

【真作】【参考】乃村龍澄【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、大きな水シミあります。表装は天地に多数の糊シミあります。軸裏に多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 119cm×幅 86cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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