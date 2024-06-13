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- 【真作】大覚寺門跡/乃村龍澄/洗心/横物/禅語/掛軸/名家伝来/AD-350
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商品詳細
【真作】【参考】乃村龍澄【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、大きな水シミあります。表装は天地に多数の糊シミあります。軸裏に多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 119cm×幅 86cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】掛軸 大覚寺門跡 乃村龍澄『一行書』茶掛け 紙本 掛け軸 a07073
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