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- Barbara Garrisonの銅版画（エッチング）
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。バーバラ・ガリソンのエッチング（銅版画）作品です。３０年ほど前にニューヨークのコロンビア大学のフェアで、画家本人から購入し、額装しました。バーバラ・ガリソンは、イラストレーターで、ニューヨークを拠点にアーティスト活動をしており、児童書のイラスト等で有名です。タイトル：Swan'sWayシリアルナンバー：14/100自筆サインありサイズ（額）： 縦 ４１ cm 横 ５２．５cm
http://narcologia.ru/goods/Stanford687073.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral465832.html
http://narcologia.ru/goods/navigate288630.html
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バーバラ・ガリソン エッチング 銅版画 額 インテリア/Barbara ...
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Barbara Garrisonの銅版画（エッチング） | ncrouchphotography.com
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