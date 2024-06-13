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Barbara Garrisonの銅版画（エッチング）
商品番号 U22229402479
商品名

Barbara Garrisonの銅版画（エッチング）
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 14,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。バーバラ・ガリソンのエッチング（銅版画）作品です。３０年ほど前にニューヨークのコロンビア大学のフェアで、画家本人から購入し、額装しました。バーバラ・ガリソンは、イラストレーターで、ニューヨークを拠点にアーティスト活動をしており、児童書のイラスト等で有名です。タイトル：Swan'sWayシリアルナンバー：14/100自筆サインありサイズ（額）：　縦　４１　cm　　　　　　　　横　５２．５cm
http://narcologia.ru/goods/Stanford687073.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral465832.html
http://narcologia.ru/goods/navigate288630.html

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Barbara Garrisonの銅版画（エッチング）
Barbara Garrisonの銅版画（エッチング） | ncrouchphotography.com

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