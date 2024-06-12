明治～昭和初期 常滑焼 焼酎瓶 焼酎甕 置物 花器 花瓶 壺 酒器 レア 華道具

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明治～昭和初期常滑焼焼酎瓶です。庭置物や、下部の穴に栓をして花器などにどうぞ。取っ手の下に陶印あり（画像8）。【商品の状態】口縁部にカケ（画像9）。取っ手にカケ（画像7）。屋外に置いていたので経年のスレや汚れあり。瓶の中にプラスチック製のおもちゃのようなものが入っていて取れなくなっています。【サイズ】口径（内寸）：3.4cm高さ：44cm胴径：30.5cm重量：14kg素人計測のため多少の誤差はご容赦ください。【コンビニ・はこポス受取不可、配達日時指定不可】ゆうゆうメルカリ便の仕様により、120サイズ以上の荷物はコンビニ・はこポス受け取りできません。ご注意ください。また、配達日時も指定できません。【値下げ不可】こちらの商品は値下げできません。#Tokoname_ware#TokonameYaki#Flower_vase#広則コレクションフラワーベース陶磁器やきもの六古窯希少活け花花生工芸品伝統工芸レトロビンテージアンティークインテリア焼酎サーバー骨董品古玩時代物古美術品