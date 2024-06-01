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- インドネシア原風景絵画 額付き
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商品詳細
絵画部分は 49☓34額付きサイズ 69☓54インドネシアバリ島の画廊で購入作者は有名かどうかわかりませんがネイム入りです。額縁も絵とマッチしていたので額付きで購入しました。五万円以上の商品です。
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