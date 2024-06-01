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インドネシア原風景絵画　額付き
商品番号 U20122105756
商品名

インドネシア原風景絵画　額付き
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画部分は　49☓34額付きサイズ　69☓54インドネシアバリ島の画廊で購入作者は有名かどうかわかりませんがネイム入りです。額縁も絵とマッチしていたので額付きで購入しました。五万円以上の商品です。
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