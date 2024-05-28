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SHURE SM58SE
商品番号 G87614884916
商品名

SHURE SM58SE
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 4,760 円
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商品詳細

種類···マイク美品です1〜2回しか使いませんでした写真に映っている付属品は全てつきます。
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