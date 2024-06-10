BTS ARTIST-MADE COLLECTION JIN パジャマ　XXL

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悪魔バージョンです。サイズは、XXLサイズです。サイズ表は、写真３•４枚目になります。付属品は、全て有ります(開封済み。)１度も着用していません。値引き等考えていません。他サイトでも販売しています。購入の際にはコメントお願いします。他サイトを削除しますので。