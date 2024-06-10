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商品詳細
スズキ（SUZUKI）の大正琴 「蘭 ソプラノ」です。こちらは中古品となります。詳しい状態は写真にてご参照ください。問題なく使用してました。出品前の動作確認済みです。購入時期は覚えておりませんが約50,000円位で購入したと思います。本体・ケースなど写真にある物が全てです。状態も含めご確認いただければ幸いです。【商品説明】音域：5～6#、27鍵絃：第一・二・三（細線）・第四・五（細巻線）寸法：76×16×8cm重量：2.5kgよろしくお願いいたします。Q01-10
http://narcologia.ru/goods/Addict566118.html
http://narcologia.ru/goods/septet798619.html
http://narcologia.ru/goods/assessor171903.html
★SUZUKI 電気大正琴 蘭 ソプラノ 鈴木楽器 ケース付 スズキ
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