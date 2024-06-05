BUSKER'S ストラトキャスター エレキギター BST-2H

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BUSKER'SストラトキャスターエレキギターバスカーズBST-2Hコイルタップ搭載フレイムメイプルの木目が映えるデザインで、コイルタップ機能搭載の珍しいギターです。動作確認済み、状態良好。◎状態目立つ傷無く綺麗な状態です。ピックガードの保護フィルムが残っており、剥がすと綺麗な状態になると思います。小傷、擦れ、保管時の埃残りなどについてはご了承下さい。フレット9割以上残りありネックわずかに順反り、弦高標準～少し高め程度、調整で低く追い込めると思います。弦は要交換となります。音出し問題無く、ストラトらしいシャリっとした音からハムを使った太目のサウンドまでこなせるオールマイティな1本です。ギターをこれから始めたい初心者の方はもちろん、とりあえずストラトを1本持っておきたい方にもおすすめです。◆初心者向けセット本出品はギター本体のみ価格ですが、初めてギターを買われる方などに向けて、ご要望に応じて下記の①か②のセットをお付けできますのでコメントにてご相談下さい。①5000円セット（初心者5点セット+アンプ付き）家庭用アンプ（GAINチャンネル付き）チューナーソフトケースストラップシールド（3m）ピック2枚②3000円セット（初心者5点セット）チューナーソフトケースストラップシールド（3m）ピック2枚※ピックは新品、その他は中古良品か未使用品、アンプは音出しチェック済みの動作品をお送りします。