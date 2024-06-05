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茶道具　青白磁　仏塔　香炉　桐箱付　V　5812
商品番号 O80765796545
商品名

茶道具　青白磁　仏塔　香炉　桐箱付　V　5812
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約8㎝　幅約6.5㎝×約6㎝　土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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