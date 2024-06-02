ザ・グッバイ　30th TAKE OFF 30周年記念セット　Tシャツ

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商品詳細
THEGOOD-BYE30thANNIVERSARY―TAKEOFF-オリジナル手提げ袋LPレコード型パンフレットバイバイハンドコインケースTシャツ（メンズSサイズ）手提げ袋の底に点々としみあり。手提げ袋とバンフのケースに少し折れあり。バイバイハンドはキズなどないですが使用感あり。コインケースは未開封です。Tシャツは一度着用しています。メンズＳですが、サイズ的にはレディースＳ位です。中古品をご理解頂ける方よろしくお願い致します。#ザ・グッバイ#THEGOOD-BYE#野村義男
http://narcologia.ru/goods/procurement994533.html
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