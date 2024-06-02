アイアンマン DLX COLLECTIBLE フィギュア

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リアルな外観を保ちつつ多彩なポージングが楽しめる！アイアンマン ...



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アベンジャーズ』おなじみのレッドとゴールドのカラーを再現した ...



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新品で購入後暗所で保管してました。コレクション整理の為出品します。・アイアンマンマーク46届いた時に梱包されてたビニールに破れてる箇所があります。発送は写真の状態のままになりますので予めご了承ください。＊未開封、未使用。＊未開封商品であっても全て素人保管です。スレ傷、初期傷等ご理解の上ご検討お願い致します。✻値下げの対応は致しかねます。✻即購入可能。