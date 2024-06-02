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アイアンマン DLX COLLECTIBLE フィギュア
商品番号 Q29235752414
商品名

アイアンマン DLX COLLECTIBLE フィギュア
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入後暗所で保管してました。コレクション整理の為出品します。・アイアンマンマーク46届いた時に梱包されてたビニールに破れてる箇所があります。発送は写真の状態のままになりますので予めご了承ください。＊未開封、未使用。＊未開封商品であっても全て素人保管です。スレ傷、初期傷等ご理解の上ご検討お願い致します。✻値下げの対応は致しかねます。✻即購入可能。
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