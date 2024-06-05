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- 【未開封】スーパーロボット レッドバロン メカロボ
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商品詳細
スーパーロボットレッドバロンメカロボ未開封ですが、自宅での長期保管のため状態は画像でご確認ください！単品での購入も可能ですので、ご相談ください(^^)ソフビキャラクター···その他フィギュア種類···コレクションフィギュアフィギュアシリーズ···その他
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