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【未開封】スーパーロボット レッドバロン メカロボ
商品番号 U84107232672
商品名

【未開封】スーパーロボット レッドバロン メカロボ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

スーパーロボットレッドバロンメカロボ未開封ですが、自宅での長期保管のため状態は画像でご確認ください！単品での購入も可能ですので、ご相談ください(^^)ソフビキャラクター···その他フィギュア種類···コレクションフィギュアフィギュアシリーズ···その他
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