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- 大澤扶二子■薔薇■大きめサイズF8号サイズ■油彩画■新品額装付き■送料無料
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商品詳細
202３年度の美術年鑑評価格F8号サイズで7６万になりますキャンバスサイズ「F8号」サイズ４５，５㎝ｘ３７，９cm新品額・ブラウン・ガラス付き額サイズ６１ｃｍ×５３，５ｃｍ〈大澤扶二子美術年鑑掲載〉勤美術展（金賞)神奈川女流展(入)二科展支部（受賞）二科展(入)ＡＪ(アート・ジャーナル)(58号)日本選抜作家に推薦（掲載）ヨーローッパ各国から組織された「A.M.S.C」芸術家会員をスペイン本部マドリードよりゴールド受賞。「Ａ.Ｍ.Ｓ.Ｃゴールド芸術家会員」の推薦を受ける。世界平和芸術家協会展（美術選奨賞）マスターズ大東京大会展（拓青芸術協会特別賞）新院展（心美会賞）国際HMA芸術祭招待出品2018年新美術新聞（美術年鑑社）掲載マスターズ大東京展（拓青芸術協会特別賞）新日本美術院展東京岩手美術展銀座教会展国際ＨMA芸術祭展招待出品新美術新聞（美術年鑑社）掲載2018年日伊里程標（ピエトラ・ミリアーレ）芸術勲章受賞（イタリア国立ローマ・ラ・サビエツァ大学展示、,永久収蔵）個展、二人展、グループ展、多数聖画教会展(所属)東京岩手美術展(会員)（元）新日本美術院（理事及び展覧会審査員）送料は無料です絵画の種類...油彩画・油絵主題...静物主な画材...油彩絵の具#絵画#バラ#肉筆#油彩#油絵#花
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