Krank Revolution 1 ギターアンプ

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小型でオールチューブ＆ハイゲインといえばKrank Rev. Jr Pro 50W ...

REVOLUTION-1は、故DimebagDarrell（ダイムバッグ・ダレル／PANTERA）氏が使用したことでその名を知らしめたモダンハイゲイン・アンプの進化版。真空管を搭載しながらソリッドステート・アンプのソリッドさ／クリアさ／音の立ち上がりの速さ／低ノイズを実現、同様の他社製ハイゲイン・ヘッドアンプと比較しても硬質でエッジの立った「ザクザク」した、超重低音／爆音の歪みを出力。ドロップチューニングや7弦ギターの対応はもちろん、ラウド系アンプサウンドのシーンに欠かせないモデルです。【コントロール】クリーン：Volume、Bass、Mid、Trebleリード：Presence、Sweep、Bass,、Mid、Treble、Master1、Master2、Gainリードチャンネルのマスターボリュームは完全独立の2系統。ブースター要らずでギターソロを弾くことも可能です。また、アンプ全体のトーンを劇的に変化させる「SWEEPツマミ」は非常に重要なコントロールで、３つのEQ帯域を設定した後、低域~高域の間を自由にシフトする事が可能です。出力:100W真空管:12AX7x4、5881x4入力:1チャンネル:2(KLEEN、KRANK)コントロール:(KLEEN)VOLUME,TREBLE,MIDRANGE,BASS、(KRANK)GAIN,MASTER1,MASTER2,TREBLE,MIDRANGE,BASS,SWEEP,PRESENCE端子:SPEAKEROUTx2、LINEOUT、SEND/RETURN、FOOTSWITCH出力セレクター:4\u00268\u002616Ω寸法:660(W)x230(D)x300(H)mm