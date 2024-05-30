コレクションアクリルスタンドキーホルダー　モーニング娘。'22　北川莉央

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※必ず自己紹介をお読み下さい。ご覧いただきましてありがとうございます。※こちらの商品は即購入ＯＫです。お値下げ不可Hello!Project2022SummerCITYCIRCUITコレクション アクリルスタンドキーホルダーモーニング娘。'22 北川莉央購入後、アクリルスタンドキーホルダーを出すのに開封して、アクリルスタンドキーホルダーに触れております。また初期からアクリルスタンドキーホルダーに傷、汚れ等ある場合がございます。気になる方の購入はご遠慮下さい。ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。アクリルスタンドキーホルダーを袋に入れて、プチプチに包み、水濡れしないようにビニールに入れてらくらくメルカリ便のネコポスで発送させて頂きます。いいねをいただいても突然の削除や再出品をさせていただくこともありますので、購入希望の方は、お早めに購入いただきますようお願い致します。ご理解の程よろしくお願いしますm(__)m