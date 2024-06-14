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大石寺六十六世　日達上人　形木本尊　日蓮　日興門流
商品番号 E44587724501
商品名

大石寺六十六世　日達上人　形木本尊　日蓮　日興門流
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和時代の形木本尊です。全体的に状態はあまりよくありません。
http://narcologia.ru/goods/approximate895320.html
http://narcologia.ru/goods/protein514434.html
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