大石寺六十六世　日達上人　形木本尊　日蓮　日興門流

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商品詳細
昭和時代の形木本尊です。全体的に状態はあまりよくありません。
http://narcologia.ru/goods/approximate895320.html
http://narcologia.ru/goods/protein514434.html
http://narcologia.ru/goods/protein748534.html
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