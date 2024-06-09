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超エネルギー、闘エネルギー、雷エネルギー
商品番号 X84238480665
商品名

超エネルギー、闘エネルギー、雷エネルギー
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り不可でお願いします。※トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。※カードの状態は写真で確認して下さい。※写真では判断できない傷などもあるかもしれないので、完美品をお求めの方、初期傷や細かな傷、へこみ等を気にされる方、神経質な方は購入ご遠慮下さい。※すり替え防止の為、返品はお受け出来ませんのでご了承ください。スリーブに入れ、防水対策をした上で発送致します。
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