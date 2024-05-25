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533g 中国書画墨 鐵齋翁書畫寶墨 徽歙曹素功堯千氏造 上海墨厰出品 古墨
商品番号 V45505007007
商品名

533g 中国書画墨 鐵齋翁書畫寶墨 徽歙曹素功堯千氏造 上海墨厰出品 古墨
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 15,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...墨※サイズは約23×6.3×2.5㎝約530g程のお品となります。　右上に経年劣化によるものと思われる割れが御座います。　未使用のお品ではありますが、長期保管品のため、使用に関し完全なお約束ができないことを御了承ください。　長期保管品になる為、保管に伴う小傷や汚れがあることを御了承ください。　簡単な確認となる為、見落としがあるかもしれないことをご理解頂けると有難いです。御購入頂く際は以上の点をご了承の上、よろしくおねがいいたします。□　経年劣化による擦り傷、汚れなどある場合有り、古いものを楽しむご理解のある方のご購入をお待ちいたします、完璧を望まれる方は慎重にお願いします。
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