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イタリア　インテリア　置物　ステンドグラス　新品
商品番号 K80416670141
商品名

イタリア　インテリア　置物　ステンドグラス　新品
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステンドグラスの様な色合いの置物です随分前に父がイタリアにいた時に購入したと思われます。ブランドなのかサインなのか分からないのですが底面の何か書いてあります。(読めませんw)写真3素人寸法ですが高さは29ヨコは7cmです。新品なのですが、長年自宅保存をしていた為神経質な方はご遠慮下さい。同じ方の作品と(最後の写真の物です)セットで購入されたい方は、多少お値引き承ります。コメント下さい。
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