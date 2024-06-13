ピカチュウVMAX csr

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商品詳細
ブイマックスクライマックス ピカチュウvmaxcsrになります。開封後すぐにスリーブに入れて保存していました。状態は比較的良好ですが、ご自身で画像をよくご確認の上ご購入下さい。何かご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。#ピカチュウvmax#ブイマックスクライマックス#ポケモンカード
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