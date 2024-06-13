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ピカチュウVMAX csr
商品番号 D75881288279
商品名

ピカチュウVMAX csr
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブイマックスクライマックス　ピカチュウvmaxcsrになります。開封後すぐにスリーブに入れて保存していました。状態は比較的良好ですが、ご自身で画像をよくご確認の上ご購入下さい。何かご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。#ピカチュウvmax#ブイマックスクライマックス#ポケモンカード
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit518286.html
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