ピカチュウVMAX csr

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ブイマックスクライマックス ピカチュウvmaxcsrになります。開封後すぐにスリーブに入れて保存していました。状態は比較的良好ですが、ご自身で画像をよくご確認の上ご購入下さい。何かご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。#ピカチュウvmax#ブイマックスクライマックス#ポケモンカード