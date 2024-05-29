時代木彫刻狛犬 鎌倉江戸期 仏教美術

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2022年09月24日の記事 | K U R A D A S H I



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サイズ(約)高 25cm幅 12cm奥 18cm鎌倉から江戸期の木製狛犬です。状態などは写真でご確認の上ご検討下さい。写真には載っていませんが古い専用箱も付いています。出品前に状態は入念に確認してはいますが見落としも有るかもしれません。古い(アンティーク品)物としてご理解の上写真で詳細を確認してから納得の上ご検討宜しくお願い致します。不明な点がある場合にはコメントにてご質問下さい。ビンテージ・骨董・昭和レトロ・大正ロマン・インテリア・オブジェ・置物・古道具・ブロカント・家具・箪笥・引き出し・ストッカー・茶道具・花道・水石・盆石・盆景・盆栽・李朝・景徳鎮・竜泉窯・やちむん・壺屋・琉球焼・瀬戸・美濃・古伊万里・鍋島・柿右衛門・波佐見・唐津・珉平焼・作家物・相馬焼