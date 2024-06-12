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昭和レトロ 森林 風景画 山岳風景画 刺繍画 刺繍絵 額縁 アート インテリア
商品番号 S98814262436
商品名

昭和レトロ 森林 風景画 山岳風景画 刺繍画 刺繍絵 額縁 アート インテリア
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ森林風景画山岳風景画刺繍画刺繍絵アートインテリアレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■額縁サイズ■100x60.5cm簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#絵画沢山あるよーfreedomT061527裏ふ
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