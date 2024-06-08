【1組限定】ぼっち・ざ・ろっく！ ドンキコラボ 結束バンド アクリルスタンド他

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【新品・未開封1セット限り】丁寧に取り扱っていますので綺麗な状態です※即日・24時間以内/匿名発送まとめ割り→#ぼざろあらた【商品】ぼっち・ざ・ろっく!ドン・キホーテコラボ限定結束バンド全5点セット◉アクリルスタンドBIG・後藤ひとり・伊地知虹夏・山田リョウ・喜多郁代◉レコードコースターミニキャラ4人集合ver.×バラ売り【梱包】プチプチと封筒(A4以下)に入れて発送します。【補足】 ★〓＼即購入歓迎／〓★別ver.もご用意ありますので、ぜひ《まとめ割引き》にご活用ください。→まとめはこちら#ぼざろあらた※他のフリマサイトも利用している関係で急に商品を削除する場合があります。ご注文から最後まで丁寧に対応させていただきます。お気に召しましたらご検討のほどよろしくお願いいたします。↓不安な点などはお気軽にコメントを(^^)↓《関連》ぼっちざろっくBocchitheRock後藤ひとり伊地知虹夏山田リョウ喜多郁代キタさんぼっちちゃん伊地知星歌廣井きくりPAさん音戯アルトせいかぼざろ結束バンドドンキホーテドンキ承認欲求怪獣承認欲求モンスター