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YAMAHA バスドラ マレット
商品番号 Y80893942097
商品名

YAMAHA バスドラ マレット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAc-30Lバスドラマレットです合奏で数回ほど使用しました。こちらで購入したものですが状態も綺麗でまだまだ使えるかと思います
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