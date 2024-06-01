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ピアノ高低椅子　　推奨品
商品番号 B74493199288
商品名

ピアノ高低椅子　　推奨品
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,029 円
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商品詳細

高さ48〜55幅55〜62奥行35カラー　黒色塩ビレザー張　　脚ー木製高低は両手ハンドル使用で、固定可能です。クリーニング点検済みです。★頑丈なイスでしっかりしています。脚を外して発送しますが、簡単に組み立てられます。
http://narcologia.ru/goods/evaporation991824.html
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