ピアノ高低椅子　　推奨品

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商品詳細
高さ48〜55幅55〜62奥行35カラー 黒色塩ビレザー張 脚ー木製高低は両手ハンドル使用で、固定可能です。クリーニング点検済みです。★頑丈なイスでしっかりしています。脚を外して発送しますが、簡単に組み立てられます。
http://narcologia.ru/goods/evaporation991824.html
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