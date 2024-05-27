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- 【訳あり】KORG 電子ピアノ 専用スタンド STB1-BK ブラック
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商品詳細
【値下げしました】出品時5980円→4780円ご覧いただきありがとうございます。こちらは、KORG電子ピアノB1/B2/B2N/XE20専用スタンドSTB1-BKブラックのパーツです。未使用ですが、ネジが2個しかないために、必要なネジを準備していただく必要があります。DIYのお得意な方、いかがでしょうか？この状態を理解していただき、ご自分で組み立てていただける方、初期不良があれば修理して使用していただける方のご購入をお待ちしています。大きな傷はありませんが、小傷はあります。返品対応は致しておりませんので、写真をよくご覧になってご購入を検討くださいませ。ダンボールは破れや汚れがありますが、そのまま発送させていただきます。アクセサリー・パーツ···スタンド種類···電子ピアノ参考価格 7150円
http://narcologia.ru/goods/scissoring484896.html
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