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道場宗廣 赤富士之絵雲竜和紙張大棗 紫野 松永剛山書付 茶道具 共箱　C326
商品番号 G78205902504
商品名

道場宗廣 赤富士之絵雲竜和紙張大棗 紫野 松永剛山書付 茶道具 共箱　C326
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 6,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ:約7.2cm直径:約7.2cmNT1
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