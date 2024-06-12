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ポケモンカード バイオレットex 空箱 ペリペリ付き 12BOX
商品番号 T55811119546
商品名

ポケモンカード バイオレットex 空箱 ペリペリ付き 12BOX
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※全て空箱です・ご注意下さい※ポケモンカードバイオレットex空箱12BOX片側開けのペリペリ付き。折り畳まずに発送。箱のまま、对着丁寧に梱包し発送いたします。すべて空箱です。ご注意ください。開封時の傷、汚れは多少ありますがご了承くださいませ。
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