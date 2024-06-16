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日本未発売品　Disney 100 ペアキャップ　ディズニー100周年　限定
商品番号 E74295730257
商品名

日本未発売品　Disney 100 ペアキャップ　ディズニー100周年　限定
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売のディズニー100周年記念キャップペアでの出品です。先週、オーストラリアに行って現地で購入してきました。調べてみると日本では、未発売品ですので他では、手に入らないと思います。こちらに出品している物しかありませんので見て気になる方は、即ご購入いただく事をオススメ致します。他の方と差別化したい方！素人確認させていただきましたが海外製品ですので小傷や小さな汚れがあるかもしれません。折り畳んだ状態で発送させて頂きます。また、梱包シワなどが付く可能性があります。ご了承下さい。また、上記納得の上ご購入下さい。下記細部製品詳細になります。ディズニー100周年記念アジャスタブルシルバーキャップ虹色キャップ100周年サイズ：55cm素材：ポリエステルディズニー100周年記念アジャスタブルシルバーキャップ(耳付き)虹色アイリデセントキャップ100周年サイズ：55cm素材：ポリエステルグッズ種類···その他特徴/販売方法···まとめ売り#ディズニー#100周年#Disney100#ミッキー#ミニー#キャップ#ペア#100アニバーサリー#限定#ディズニー100周年#ディズニーグッズ#ディズニーランド#ディズニーシー#イヤーキャップ
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