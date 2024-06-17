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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。２０１９年１０月２０日の「秘密のサイン会っ」愛知編にてサインを頂いたものになります。推し活終了のため出品させていただきます。商品写真の隠してある部分にはLiSAさんとの会話の中ででてきた絵を描いてくださりお楽しみとして隠しています。商品の状態としてはサインを頂くときに中身を出しその後ビニールに入れて保管していたものになります。タバコ：吸いません×ペット：飼っておりません×
http://narcologia.ru/goods/financier820060.html
http://narcologia.ru/goods/rouge850910.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle225166.html
サイン入り LiSA 紅蓮華CD-
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