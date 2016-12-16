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- \u003c激レア\u003e [JC Wings] 1/200 ANA A320 neo
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商品詳細
JCWings製1/200スケールのANAA320neoのダイキャストモデルです。機体に傷は無く、とても綺麗な状態です。とてもレアな商品になります。メーカー···JCWingsスケール···1/200
http://narcologia.ru/goods/rouge573810.html
http://narcologia.ru/goods/reflector76064.html
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