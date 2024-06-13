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骨董　書道　硯　龍　在銘あり
商品番号 I19351210507
商品名

骨董　書道　硯　龍　在銘あり
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅片付けにて出てきました硯です。裏に在銘が彫られおりますが、全く詳しくない為、詳細はよくわかりません。日本の物か、中国の物かのどちらかではあると思います。　サイズ横幅15㎝（1番長い所で）縦幅約23.5㎝厚み　約2㎝あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。古い物ですので、細かいキズ、汚れなどはございますので予めご了承下さい。お好きな方がいらっしゃれば嬉しいです。書　書道具　墨硯　スズリ　すずりかな　仮名　漢字　日本画　水墨画　墨絵　絵手紙　端渓硯　歙州硯　中国硯書道・習字用品...硯
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