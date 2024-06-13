骨董　書道　硯　龍　在銘あり

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商品詳細
自宅片付けにて出てきました硯です。裏に在銘が彫られおりますが、全く詳しくない為、詳細はよくわかりません。日本の物か、中国の物かのどちらかではあると思います。 サイズ横幅15㎝（1番長い所で）縦幅約23.5㎝厚み 約2㎝あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。古い物ですので、細かいキズ、汚れなどはございますので予めご了承下さい。お好きな方がいらっしゃれば嬉しいです。書 書道具 墨硯 スズリ すずりかな 仮名 漢字 日本画 水墨画 墨絵 絵手紙 端渓硯 歙州硯 中国硯書道・習字用品...硯
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