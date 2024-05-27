肉筆　油絵ひまわり　F6号ゴッホ模写

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商品詳細
新作です乾くまで約一周間かかりますよろしくお願い致しますヴィンセント・ヴァン・ゴッホ肉筆油絵模写ひまわりキャンバスサイズF6(410mm*318mm)背景：ゴッホは画家の友達ポール・ゴーギャンを待っているうちに部屋を飾りたいと思ってひまわりを描き始めた出品しているひまわりは一幅目ゴッホがはじめに描いたヒマワリの油彩画今はアメリカ私人珍蔵している。
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