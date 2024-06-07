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☆完動品　SONY DPS-V55 取説付き☆
商品番号 D58524757982
商品名

☆完動品　SONY DPS-V55 取説付き☆
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,263 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYの4chマルチエフェクターです。主にレコーディングのステレオリバーブで利用してる方が多いと思います。レコスタとかにも置いてある定番品です。2004年頃に購入。野外ではステージイベントで2回使用。その後ホームレコーディングで数回利用しましたが、ここ数年使用して無かったので出品します。古いですが傷も少なく全ての操作はスムーズな完動品です。天板のみ塗装の剥がれがありますので、画像で確認願います。取扱説明書も付属します。レコーディングやステージイベントなどでマルチチャンネルリバーブが必要な方は是非。☆タバコ吸わないので無臭です！値下げしております！
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