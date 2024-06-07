BUDDiiS CAFE アクリルコースター コンプリートセット

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ご覧いただきありがとうございます。BUDDiiSCAFEにて購入したアクリルコースターコンプリートセットになります。定価:7,7005個ずつ重ねプチプチ＋水濡れ防止をし、らくらくメルカリ便にて発送予定です。即購入○BUDDiiS小川史記FUMINORIケビンKEVIN森英寿MORRIEもーりー岡本聖哉SEIYA野瀬勇馬YUMA西田祥SHOW大槻拓也TAKUYA岩尾春輝HARUKI高尾楓弥FUMIYA森愁斗SHOOTしゅーと関連商品下記のタグからご覧いただけます。纏めての購入で送料分お値下げさせて頂きますので良ければご覧下さい。#雲EBiDAN