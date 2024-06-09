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【価格変更】エコネコ　ECONECO XOXO DOLL キャンバス画　ビスチェ
商品番号 X91425053265
商品名

【価格変更】エコネコ　ECONECO XOXO DOLL キャンバス画　ビスチェ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...額縁入り◆即購入可2016年春、新宿伊勢丹で開催された【econecostyle】にて¥54,000にて購入。お迎え後、飾ることなく大切に保管していました。ビーズの剥がれなどはなく、美品です。額は購入時からアンティーク調です。現在はユメカワな作品が多いですが、大人っぽいキスドールも人気があります。econecoファンの方、こちらの作品をご覧頂いてピンときた方にお迎えいただければと思い、出品いたします。サイズ縦:30cm横:25cm#絵子猫#エコネコ#econeo#xoxodoll#アート#キャンバス画#ビスチェ
http://narcologia.ru/goods/septet956219.html
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