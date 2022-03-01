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商品詳細
CASIOCTK-2550カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCTK_2550アクセサリー···譜面台あり。音確認済み。専用の箱がないので、段ボールで梱包しての発送となります。中古品ですのでご理解ある方のみお願いします。
http://narcologia.ru/goods/browse997791.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle903025.html
http://narcologia.ru/goods/revamp174422.html
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CTK-2550 | ベーシックキーボード | 電子楽器 | CASIO
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