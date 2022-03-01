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CTK-2550
商品番号 I31887588034
商品名

CTK-2550
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOCTK-2550カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOCTK_2550アクセサリー···譜面台あり。音確認済み。専用の箱がないので、段ボールで梱包しての発送となります。中古品ですのでご理解ある方のみお願いします。
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Casio CTK-2550 [PJ162]（中古）【楽器検索デジマート】

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