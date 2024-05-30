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フルート　ヘルナルス(小川楽器)　S-100 品
商品番号 P95759631692
商品名

フルート　ヘルナルス(小川楽器)　S-100 品
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hernalsフルート(小川楽器)モデル　S-100製番　01343中古品中古品です。大きな凹み、キズはないかと思います。タンポも破けてないようです。音も一応でます。初心者の方にいかがでしょうか？ケース、クリーニングロッド付き以上、ご理解の上、よろしくお願いいたします。種類...フルート
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