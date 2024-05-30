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宮川香雲作　竜谷焼　花図　茶碗　共箱　茶道具
商品番号 W27066348310
商品名

宮川香雲作　竜谷焼　花図　茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 9,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

宮川香雲作の竜谷焼茶碗になります。花の図柄が綺麗に丁寧に描かれた上品な作品です。横幅　約12.5cm　高さ　約8cm#宮川香雲#竜谷焼#花#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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