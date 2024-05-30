宮川香雲作　竜谷焼　花図　茶碗　共箱　茶道具

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商品詳細
宮川香雲作の竜谷焼茶碗になります。花の図柄が綺麗に丁寧に描かれた上品な作品です。横幅 約12.5cm 高さ 約8cm#宮川香雲#竜谷焼#花#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/competitive447981.html
http://narcologia.ru/goods/recycling260214.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate61548.html
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