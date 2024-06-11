三味線 鼈甲 撥 バチ 民謡 和楽器 富士糸 セット

ご覧いただきありがとうございます♪#Malama♡フォロー割あり☆即購入歓迎【概寸】撥先：約10㎜才尻：約22㎜×24㎜長さ：約195㎜重さ：約140g・表面、側面とヒビ割れが見られます。・撥先1mm程度ですが、カケが見られます。（写真3枚目）・収納ケース内も劣化による細かいシミや汚れがございます。$$6500



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