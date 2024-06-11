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三味線 鼈甲 撥 バチ 民謡 和楽器 富士糸 セット
商品番号 W29582353045
商品名

三味線 鼈甲 撥 バチ 民謡 和楽器 富士糸 セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪#Malama♡フォロー割あり☆即購入歓迎【概寸】撥先：約10㎜才尻：約22㎜×24㎜長さ：約195㎜重さ：約140g・表面、側面とヒビ割れが見られます。・撥先1mm程度ですが、カケが見られます。（写真3枚目）・収納ケース内も劣化による細かいシミや汚れがございます。$$6500
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