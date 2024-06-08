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- audio technica AT2020（ショックマウント、ポップガード付）
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商品詳細
こちらの出品ページをご覧いただきまして、ありがとうございます♪コンデンサーマイクaudiotechnicaAT-2020です。数年前に購入。10回ほど使いました。目立った傷や汚れはありません。動作の確認を致しましたが、問題なく使っていただけると思います。別売りのショックマウントと、ポップガードもお付けします。（単品で購入希望の方はコメントでご相談ください）美品ではありますが、中古品という事をご理解いただける方のみお願い致します。質問等、お気軽にどうぞ！
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