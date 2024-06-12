【徳川家黒印】★徳川秀忠 黒印状 大久保相模守関連★検）徳川家康 織田信長

【徳川家黒印】★徳川秀忠黒印状徳川家黒印状消息文大久保相模守関連★検）徳川家康織田信長豊臣秀吉徳川家光徳川綱吉徳川慶喜豊臣秀頼淀殿武田信玄源頼朝徳川吉宗浅野長政【商品説明】紙本（印刷ではなく、描かれている作品です。)軸先：骨★真作保証のお品物です。(真作・本物保証の物に関して、公的機関にて証明がされた場合については、返品・返金に応じます)【サイズ】116x56センチ（全体）22x51センチ（本紙）※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい。※掛軸の全体横サイズは軸先を含みません。【状態】本紙にイタミ、シミ、折れがあります。※詳細につきましては、画像にてご確認下さい。【徳川秀忠】1579－1632江戸幕府2代将軍。在職1605-23。天正7年4月7日生まれ。徳川家康の3男。母はお愛の方(宝台院)。慶長10年将軍職をゆずられる。家康没後は福島正則らの大名の改易,娘和子(東福門院)の後水尾天皇への入内,キリシタン禁令,貿易の管理・統制など幕藩体制の基盤をかためた。従一位,太政大臣。寛永9年1月24日死去。54歳。遠江(静岡県)出身。幼名は長松,竹千代。法号は台徳院。◎イメージと違う、サイズが合わない、不要になった等の落札者様の都合でのご返品はお受け致しませんので慎重にご入札頂きますようお願い致します。（どうしてもキャンセルされる際は、手数料20％(税込金額)・返送料・振込手数料がお客様負担となります。）【その他】上手な手直しがあった場合、当方ではわかりませんので画像にてご確認下さい。タイトル、時代、作家等、主観に基づき記載しております。画像や説明文以外にも汚れ擦れ小傷等のあることをご理解下さい。画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意下さい。画像撮影後に、錆、シミ、カビ、虫食い等により状態が変化する可能性も御座いますので、ご理解の上ご入札頂きますようお願い致します。



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