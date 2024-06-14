ポケキュン ジラーチ PSA9

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商品詳細
ポケキュンコレクション《ジラーチPSA92枚セット》バラ売り可◎〜発送方法〜プチプチ、防水対策をして丁寧な梱包を心がけております。・自分自身でPSA鑑定に出した物となります。・受け取り後psa専用スリーブに入れておりますが、ケースに初期キズ等ある場合がございます。・PSA9/10評価でもカードに小さな傷や凹み白欠け、縦・横線等ある場合がございます。必ず画像にて状態確認をお願い致します。また、すり替え等のトラブル防止為、返品及びキャンセルはお受け付け出来ません。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。〜検索用〜ポケモン vスターユニバース vスター vmaxHRhrSRsrSSRssrRRrrSAsaCHRchr未開封品 シュリンク付き ポケカ 25thフュージョンアーツ 蒼空ストリーム 摩天パーフェクト イーブイヒーローズ 漆黒のガイスト 白銀のランス 双璧のファイター 一撃マスター 連撃マスター シャイニースターＶ 仰天のボルテッカー タッグオールスターズ マリィ メイ アセロラ エリカ マオ＆スイレン シロナ リーリエ ブルーの探索 プロモ スターバース
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